Adolfo Mesquita Nunes 18 de maio de 2020 às 20:20

“É pelo Homem e não pelo Estado que tem de se começar”

Se eu tivesse de dizer aquilo que mais me impressiona, mais me inspira, no legado de Lucas Pires, aquilo em que lhe noto mais ímpar talento, não diria nem a autoridade nem a razão nem a coragem, todas reais como se calcula.