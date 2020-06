Adolfo Mesquita Nunes 22 de junho de 2020 às 19:24

Mas o que é isto de festas ilegais?

Não, não foram as “festas ilegais” a comprometer o milagre. E é inaceitável que o Estado, seja por que autoridade for, venha emitir juízos morais sobre os ajuntamentos que a população decide organizar no uso da liberdade que a DGS só reconhece a alguns.