Educação como SNS e escola Pública? Vade retro!

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na última 6ª feira ficámos a saber que as famílias que tiverem 29.786 euros de poupanças ficam fora da bonificação de juros anunciados no pacote "Mais Habitação". Para o cálculo do conceito de "poupanças", o projeto posto à discussão pública fala em depósitos, planos poupança reforma (PPR), certificados de aforro, seguros e outros instrumentos financeiros…



Surpreendido? ...