As exportações pesaram mais de 50% do PIB em 2022

O ano de 2022 traduziu-se numa boa evolução das exportações de bens e de serviços.





De acordo com os dados preliminares da Pordata em 27/02/2023, as exportações de bens em 2022 foram cerca de 78.326 milhões € (63,9% do total) e as exportações de serviços foram cerca de 44.193 milhões € (36,1%), o que totaliza 122.519 milhões €.