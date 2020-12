As pessoas levaram ao desenvolvimento dos modelos de negócio em 2020

Há um ano, as nossas maiores preocupações, em termos de conjuntura, eram o Brexit e o crescente protecionismo. Há um ano, falávamos de uma Europa a desfazer-se. O que temos hoje, felizmente, é a Europa a responder com uma missão europeia comum e com fundos estruturais que, de facto, podem mudar a vida de muitos países, assim eles os saibam aproveitar.