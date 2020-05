O meu tribunal é mais forte do que o teu

O principal problema no imediato é, no entanto, como vai o BCE reagir. Sendo que legalmente tem condições para ignorar as ordens do Tribunal alemão, o que é realista é que actue com pragmatismo e diplomacia.

A decisão do Tribunal Constitucional alemão, que funciona não em Berlim, mas numa pequena e simpática cidade do Sul da Alemanha, constitui, quer se queira ver ou não, um desafio poderoso à construção europeia. Porque o que podia de facto acontecer, mas que ninguém esperava que acontecesse, aconteceu mesmo. O Tribunal Constitucional alemão, numa decisão de 7/1, questiona a legalidade (numa perspectiva alemã) das acções do BCE que, recorde-se, permitiram vencer a anterior crise financeira que como se sabe atingiu os países do Sul, apesar de ter sido um fenómeno desconhecido noutros países. Não fosse o BCE, agora acusado de abusar do seu mandato e de infringir as regras constitucionais alemãs, o Tribunal alemão não teria hoje provavelmente de se preocupar, já que o Bundesbank não estaria mais vinculado à solidariedade do Eurosistema.





Os apelos à calma e à desdramatização desta decisão não param de surgir, vindo mesmo de dentro do próprio governo alemão. É o caso do vice-chanceler e ministro das Finanças, o social-democrata Olaf Scholz, que diz que o tribunal não pôs em causa a compra de dívida pelo BCE. Mas o mal está feito e a contagem de espingardas já está no terreno, começando pelo presidente do Banco Central Alemão, membro aliás do Conselho de Governadores do BCE, que já disse que concorda com esta incursão do Tribunal alemão na independência do BCE. Weidman nem sequer sofre do dilema dos dois amores, já que nunca escondeu a sua oposição às acções do BCE de Mario Draghi e agora de Christine Lagarde.