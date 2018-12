Luís Marques Mendes 30 de dezembro de 2018 às 21:32

Marques Mendes: Executivo"pensou que o Presidente era um notário do Governo. E não é" As notas da semana de Marques Mendes nos seus comentários na SIC. O comentador fala sobre o veto do Presidente da República, as mensagens de Natal deixadas por António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa e faz previsões para 2019.