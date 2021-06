Luís Marques Mendes 13 de Junho de 2021 às 21:25

Marques Mendes: "As pessoas que saem da TAP são vítimas da guerra entre Costa e Pedro Nuno Santos"

O estado da pandemia, nomeadamente o agravar dos casos e o processo de vacinação; o caso do envio de dados de manifestantes pela Câmara de Lisboa e as polémicas que envolvem o Governo são alguns dos temas analisados por Marques Mendes no habitual comentário da semana.