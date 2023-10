Comecemos por quatro números essenciais: primeiro, a divida pública, que em 2024 ficará abaixo dos 100% do PIB, o que não sucede desde 2009; segundo, o curto crescimento de 1,5% do PIB; terceiro, a inflação, que o governo prevê ficar na ordem dos 3% em 2024, depois de estimar fechar este ano com 4,6%; quarto, a maior novidade: a redução do IRS, cujo valor global de redução irá bastante além dos 500ME previstos no PE. O governo vai antecipar para 2024 uma boa parte da redução que estava prevista só para 2026 e 2027.