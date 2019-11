Luís Marques Mendes 03 de novembro de 2019 às 21:18

Marques Mendes: No PS, fala-se em segredo de Medina para o lugar de Centeno

No seu habitual comentário na SIC, Luís Marques Mendes falou sobre os possíveis sucessores de Mário Centeno, o debate do programa do Governo, o futuro da ADSE e a inquirição a Sócrates, entre outros temas.