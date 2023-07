Luís Marques Mendes 02 de Julho de 2023 às 21:20

Marques Mendes: Pacificação no setor da saúde "foi efémera"

No seu espaço habitual de opinião na SIC, o comentador Marques Mendes fala sobre o estado da imigração, os juros do BCE e o discurso de Lagarde, as polémicas na habitação e aeroporto , entre outros temas.