Marques Mendes: Preço das casas em Lisboa e Porto mata o elevador social

No seu habitual espaço de opinião na SIC, o comentador Luís Marques Mendes aborda a escalada dos preços da habitação em Lisboa e no Porto, fala dos mais recentes dados económicos, da economia paralela e das "rentrées" políticas do PSD e Iniciativa Liberal, entre outros temas.