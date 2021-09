Luís Marques Mendes 12 de Setembro de 2021 às 21:36

Marques Mendes: Vacinação: Não tenho a certeza que uma terceira dose seja boa ideia

No seu espaço de opinião habitual na SIC, o comentador Marques Mendes fala sobre a despedida de Jorge Sampaio, a baixa do IRS e as eleições autárquicas, entre outros temas.