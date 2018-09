Pedro Santana Lopes 05 de setembro de 2018 às 22:45

Caixa de Pandora Está aberta a caixa de Pandora. Depois das oscilações com as reivindicações sindicais na contagem do tempo para as progressões, depois do anúncio da descida progressiva do IVA na electricidade, vem agora a redução dos passes sociais.