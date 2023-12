Place your bets!

Partilhar artigo



Jerome Powell decidiu fazer de Pai Natal e ofereceu boas notícias aos investidores (e à economia em geral). Neste ano novo de 2024, teremos direito a três cortes de taxas de juro, anunciou o presidente da Fed. Foi mais do que suficiente para provocar uma minieuforia e atirar as cotações para altas, com o Dow Jones a atingir novo máximo histórico. Se surpresas negativas não aparecerem, teremos um ciclo de descidas contínuas dos juros, acompanhadas ...