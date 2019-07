Keyu Jin 22 de julho de 2019 às 14:00

A arte de esperar para ver

Os chineses aceitaram que a preparação para uma guerra comercial prolongada exigirá mais do que simples políticas económicas e uma atitude de autossuficiência. A China apercebeu-se de que também precisa de fazer novos amigos e apaziguar antigos inimigos, razão pela qual está a limiar as arestas com o Japão e, graças a Trump, com a Rússia.