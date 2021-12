A Internet não é o inimigo

A Internet é um ecossistema que temos de proteger. Quando ponderamos possíveis regulações, a melhor forma de avançarmos é levando a cabo uma Avaliação de Impacto da Internet, muito à semelhança do que se faz com as avaliações de impacto ambiental ou de impacto de tráfego antes de se decidir a construção de novas infraestruturas.