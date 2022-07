A retórica vazia de Biden sobre a inflação

O protecionismo que prejudica as empresas americanas e aumenta os preços junto dos consumidores é ineficaz e prejudicial. Em vez disso, a administração deve concentrar esforços em impedir a transferência forçada de tecnologia de empresas americanas, levando a cabo um sério esforço multilateral para obrigar a China a cumprir as leis e normas internacionais e tomando medidas adicionais para estabelecer a liderança económica americana na região do Pacífico.