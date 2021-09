A UE tem de expulsar a Hungria

De um modo geral, a melhor maneira de lidar com potenciais regimes autoritários é deixar que as instituições democráticas façam o seu trabalho e acreditar que os eleitores são capazes de afastar políticos perigosos. Mas a Hungria tornou-se a exceção à regra. Depois de mais de uma década sob as rédeas do Partido Fidesz de Orbán, a sua democracia parece ter sido ferida de morte, levando a que se duvide que os eleitores possam alguma vez extirpar o atual regime.