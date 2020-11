O alívio dos democratas por quatro anos

Biden estava decidido a enquadrar estas eleições como um referendo a Trump, e não um teste de apoio a um programa alternativo. Talvez Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, com a maior ênfase que colocaram no emprego, na segurança económica e na redistribuição, estivessem mais alinhados com as aspirações da maioria dos norte-americanos.