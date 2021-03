A retoma superlativa

Em 1993, o problema central residia na forma como o governo geria as finanças públicas. Agora, o Executivo tem o desafio acrescido de manter as contas equilibradas sem perder de vista os efeitos nefastos de uma crise que pode causar sérios danos no emprego e no tecido empresarial, duas componentes essenciais para se retomar a rota do crescimento lá mais à frente.