Advogado do Diabo - Episódio 40

10:00 12 min.

Neste episódio abordamos a falta de transparência nos negócios do futebol após as buscas desencadeadas a pedido do Fisco junto dos três maiores clubes nacionais: Benfica, FC Porto e Sporting. Falamos também dos problemas na habitação e a pressão feita pelo poder político sobre a banca.



Onde está o maior problema? Nos circuitos financeiros ligados aos contratos e direitos de imagem ou nos intermediários? E como fica a credibilidade do futebol português?



E em relação à habitação? Estamos perante dificuldades generalizadas ou há uma dramatização por parte dos políticos? E as pressões e propostas para congelamento das prestações, não levantam problemas futuros aos bancos?