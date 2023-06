Advogado do Diabo - Episódio 43

Advogado do Diabo

09 de Junho de 2023 às 10:00 26 min.

Neste episódio olhamos para a polémica em torno dos certificados de aforro. Para que servem estes instrumentos e de que forma são usados pelos Estados no seu financiamento? Há um papel social nos certificados de aforro? E há uma ameaça à poupança?



Como é que os custos de financiamento do Estado estavam a evoluir e qual o peso que a dívida pública associado aos certificados estava a ter no custo de financiamento da República? A corrida aos certificados criava riscos de médio prazo?



E, afinal, houve ou não "um favor à banca"? Politicamente, a gestão dos certificados é mais um dossiê em que o Governo comete erros de comunicação?