Advogado do Diabo - Episódio 46

10:00 24 min.

Neste episódio contamos com a participação do professor Daniel Traça, ex-diretor da Nova School of Business & Economics (Nova SBE) para debater o retrato e desafios do ensino superior em Portugal.O que mudou na última década no ensino superior em Portugal? Como podem as universidades encontrar formas alternativas de financiamento? Como é a relação com o mundo empresarial?Discutimos ainda os desafios que se colocam e a incapacidade ou insuficiência que o país sente em reter talento.Este episódio também está disponível em vídeo