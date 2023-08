Advogado do Diabo - Episódio 51

10:00 16 min.

No episódio desta semana de Advogado do Diabo olhamos para as propostas apresentadas pelo PSD para mudanças no IRS e também para o processo "Tempestade Perfeita", que envolve 73 arguidos ligados ao setor da Defesa.



Que mérito têm as propostas do PSD? Foi apenas um trunfo para cativar a classe média? Faz sentido nesta altura mudar a fiscalidade? E como fica o Governo?



Na segunda parte, debatemos a operação "Tempestade Perfeita", que resultou em 73 arguidos. Faz sentido que o ex-secretário de Estado da Defesa Marco Capitão Ferreira seja investigado num processo separado? E como fica João Gomes Cravinho?



Este episódio também está disponível em vídeo.