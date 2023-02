BdP Podcast

BdP Podcast: Conheça o perfil de quem contrata crédito em Portugal

Quem contrai crédito em Portugal? Que idade tem? Há mais mulheres ou homens? E estrangeiros? O Banco de Portugal acaba de divulgar novos dados estatísticos que respondem a estas questões. Para dar a conhecer as principais características dos devedores nacionais, o BdP Podcast conversou com Paula Casimiro, coordenadora do Departamento de Estatística.

13:00 7 min.