BdP Podcast

Como a diversidade de género faz a diferença na gestão bancária

A diversidade de género na gestão de topo dos bancos portugueses tem vindo a aumentar, mas ainda há caminho a fazer. O BdP Podcast conversou com as juristas Elsa Ferreira e Maria Manuel Batalha sobre a realidade nacional, a importância da diversidade nas equipas de gestão e o que o está a fazer o Banco de Portugal.

23 de Junho de 2023 às 12:00 12 min.

O BdP Podcast dá a conhecer as atividades desenvolvidas pelo Banco de Portugal e aborda temas que possam ser úteis no dia-a-dia dos cidadãos, sejam dicas para a utilização de serviços financeiros e de pagamentos ou informações sobre serviços disponibilizados a particulares e empresas.



O BdP Podcast está disponível no site do Banco de Portugal e nas plataformas Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Soundcloud e Google Podcasts.