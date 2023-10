Euro digital: o que será e como poderá funcionar

03 de Outubro de 2023 às 12:00 8 min.

Porque é que o Eurosistema está a avaliar o lançamento do euro digital? Como irá funcionar a moeda digital da área do euro? Para responder a estas questões, o BdP Podcast conversou com Tereza Cavaco, Diretora de Sistemas de Pagamentos, e António Antunes, Diretor-Adjunto de Estudos Económicos. Este episódio faz parte da campanha do Banco de Portugal na Semana Mundial do Investidor.





O BdP Podcast dá a conhecer as atividades desenvolvidas pelo Banco de Portugal e aborda temas que possam ser úteis no dia-a-dia dos cidadãos, sejam dicas para a utilização de serviços financeiros e de pagamentos ou informações sobre serviços disponibilizados a particulares e empresas.





O BdP Podcast está disponível no site do Banco de Portugal e nas plataformas Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts.