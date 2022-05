Conversas com CEO

Bruno Casadinho é o convidado de Conversas com CEO

O presidente-executivo da Capgemini Engineering Portugal fala da necessária revolução no comportamento e na forma como os líderes organizacionais pensam os seus negócios e sobre como atrair talento com uma proposta de valor justa, para que as pessoas possam sentir-se bem remuneradas e com uma experiência de vida interessante.

A carregar o podcast ...

06:55 33 min.