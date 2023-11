Conversas com CEO

Jorge Portugal é o convidado de Conversas com CEO

O diretor geral da COTEC, Associação Empresarial para a Inovação, defende que as empresas mais competitivas, as que exportam mais e estão mais expostas à concorrência internacional, são também as que têm estratégias ambientais, sociais e de governação. Somos ainda uma economia em que “o core de criação de valor e de sustentabilidade é concentrado num número pequeno de empresas”, afirma.

A carregar o podcast ...

06:41 45 min.