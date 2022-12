Conversas com CEO

Margarida Couto é a convidada de Conversas com CEO

A presidente do Grace, Empresas Responsáveis fala do desafio que as organizações têm já neste início de 2023 de integrarem pessoas com deficiências. A pandemia, diz foi um acelerador da sustentabilidade social e a guerra prevê que seja um acelerador ambiental. Falamos dos impactos negativos das empresas, do que hoje têm de fazer e da lei das quotas para as mulheres, contra a qual já foi, mas que hoje é a favor.

A carregar o podcast ...

07:21 49 min.