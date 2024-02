Conversas com CEO

Pedro Afonso é o convidado de Conversas com CEO

O presidente executivo da Vinci Energies Portugal fala de liderança e de como profissões diferentes olham para ela, dos problemas de saúde mental com a partilha do que viveu, da importância do lucro e da governance, bem como dos desafios que se colocam às transições energética e digital.

07:07 49 min.