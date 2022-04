Conversas com CEO

Teresa Brantuas é a convidada de Conversas com CEO

A presidente executiva da Allianz Portugal é a convidada das Conversas com CEO, o podcast de Sustentabilidade do Jornal de Negócios. Na entrevista a Helena Garrido fala sobre as políticas ambientais do grupo e a estratégia de investimento, que passa por apostar apenas em empresas que tenham um plano ambiental.

A carregar o podcast ...

07:10 26 min.