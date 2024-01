Podcast

Margarida Corrêa de Aguiar é a convidada de Conversas com CEO

A presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões fala das novas regras que as seguradoras têm de seguir no quadro da sustentabilidade, dos seguros de saúde, nos preços dos seguros e ainda de segurança social. Um tema em que mostrou simpatizar com a criação de uma contribuição sobre os equipamentos, nesta era digital.

A carregar o podcast ...

06:33 47 min.