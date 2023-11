Criada área marinha protegida na costa de Albufeira, Lagoa e Silves

O Governo aprovou a resolução que cria o Parque Natural Marinho do Recife do Algarve – Pedra do Valado, de âmbito nacional, que consiste na área marinha da costa de Albufeira, Lagoa e Silves, com uma área total de aproximadamente 156 km2.





A proposta para a criação desta área marinha protegida foi apresentada ao Governo, em 2021, pela Fundação Oceano Azul e pelo Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve (CCMAR).





Esta Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário (AMPIC) contou com o envolvimento ativo dos municípios de Albufeira, Lagoa e Silves, para além de associações de pescadores locais, indústria hoteleira, empresas marítimo-turísticas e organizações não-governamentais.





Resulta de um processo participativo que envolveu cerca de 80 entidades "sem precedentes no país", tendo também registado resultados históricos na consulta pública prévia a este ato de classificação, com mais de 150 comentários e 86 documentos submetidos.





A Fundação Oceano Azul, o CCMAR e os municípios de Albufeira, Lagoa e Silves congratulam o Governo português pela classificação daquela que é a primeira área marinha protegida do país a ser criada em Portugal continental no século XXI.





"A classificação de uma área marinha protegida como esta, numa zona marcadamente económica no país, é um sinal inequívoco da determinação nacional em proteger, promover e valorizar o património natural marinho português, as atividades económicas que dele dependem, bem como a prosperidade das atuais e futuras gerações", afirmam em comunicado conjunto.





Consideram ainda que se trata de um ato "particularmente relevante para a região do Algarve que perdeu uma parte considerável dos seus valores naturais nas últimas décadas", sendo um "passo decisivo para proteger estes valores e para criar condições para uma economia sustentável e desenvolvida".





A partir de agora será necessário avançar para o desenvolvimento de um programa especial para ordenar as atividades, a identificação e implementação de medidas compensatórias para atividades económicas que sejam afetadas pela criação da área marinha protegida, bem como com medidas de valorização dos produtos e da cultura destes territórios, sinaliza o comunicado.