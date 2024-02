Manifesto apela ao regresso do Ministério do Mar

Assegurar um ministério responsável pela governação do mar é a primeira de 14 medidas de preservação e gestão dos oceanos que a Sciaena apela que o próximo Governo adote e implemente.





Para a associação ambientalista, voltar a ter um ministério responsável por coordenar todas as áreas e dimensões relacionadas com o mar, como já aconteceu no passado, "é crucial não só para uma melhor e mais eficaz gestão dos recursos marinhos e das atividades que lá decorrem, mas também para uma maior responsabilização e agência sobre a conservação e proteção do meio".





Aliada a este ministério, é proposta também a criação de secretarias de Estado com responsabilidades específicas e bem definidas, nomeadamente para a conservação marinha, algo que ainda não existiu até hoje. "O que a experiência nos leva a entender é que a centralização e governação do mar num ministério responsável parece fazer sentido", pois "haver alguém que norteei o que se faz em relação ao mar, do ponto de vista político, é essencial", referiu Gonçalo Carvalho, coordenador executivo da Sciaena, na apresentação do Manifesto Azul 2024-2028, que teve lugar nesta segunda-feira.





Leia Também Parlamento aprova moratória que impede mineração em mar profundo nas águas portuguesas até 2050

Tendo em conta que Portugal já teve um Ministério do Mar, Ana Matias, coordenadora de Clima e Poluição da Sciaena, acrescentou que "na última legislatura houve um retrocesso ao passar de um Ministério do Mar para um Ministério da Economia e do Mar", na medida em que o tema "perdeu relevância". Para a Ana Matias, o ministério deveria congregar as diversas áreas que dizem respeito ao mar, exemplificando que a atual Secretaria de Estado das Pescas alocada ao Ministério da Agricultura deveria estar na alçada do Ministério do Mar.





O manifesto, já enviado às diversas forças políticas candidatas às Legislativas de março, apela também à criação de legislação para regulamentar as atividades marítimo-turísticas, para garantir a preservação dos ecossistemas marinhos e o desenvolvimento sustentável do setor. Atividades que, segundo Gonçalo Carvalho, têm estado "em autogestão com impactos já visíveis, nomeadamente como as visitas às grutas no Algarve, por exemplo".





O manifesto também defende que se desenvolvam projetos de energias renováveis offshore, em particular da eólica, "com respeito pelos limites da natureza", pois "investir em tecnologias e práticas que respeitem os ecossistemas marinhos assegurará não apenas a segurança ambiental, como também contribuirá significativamente para uma matriz energética mais limpa e resiliente", destaca o Manifesto.





Leia Também Sobrepesca põe em risco oceanos e espécies

Tendo em conta a magnitude que o mar representa para o país, a região e o mundo, a Sciaena acredita que Portugal tem potencial para liderar esforços para a conservação do oceano, de forma a assegurar também os benefícios sociais e económicos que proporciona. Nesta linha, pede que o país adote uma moratória nacional à mineração em mar profundo até que exista um melhor e mais robusto conhecimento sobre o mesmo, pois "é fundamental para proteger ecossistemas de profundidade que são muito sensíveis, refere Ana Matias, defendendo também uma moratória no plano internacional.





A organização também defende a ratificação do Tratado do Alto Mar como "fundamental" para assegurar a sustentabilidade das atividades humanas em alto mar e garantir a preservação dos ecossistemas marinhos para as gerações futuras. "Ao ratificar este Tratado histórico, Portugal confirmaria o seu compromisso com a proteção do oceano a nível global, contribuindo para a promoção da cooperação internacional, do multilateralismo e da boa governança", afirma o Manifesto.