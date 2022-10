Novo marketplace mundial de créditos de carbono arranca em outubro

No próximo mês de outubro, arranca nos EUA um novo marketplace de créditos de carbono que vai ligar empresas emissoras de gases de efeito de estufa (GEE), decorrentes da sua atividade, com projetos certificados que poderão compensar essas emissões. A plataforma mundial, denominada Net Zero Marketplace, estará disponível para outros mercados ao longo de 2023, sendo que as empresas portuguesas que queiram fazer parte deste marketplace poderão inscrever-se já, para serem notificadas assim que estiver disponível em Portugal.





A plataforma é lançada pela tecnológica Salesforce e vai disponibilizar um catálogo de créditos de carbono classificados por terceiros. No lançamento, o Net Zero Marketplace vai disponibilizar mais de 70 projetos em 11 países de África, Austrália, Europa, América Latina e Estados Unidos. Os compradores poderão ver descrições de projetos, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e classificações oficiais de terceiros.





A plataforma pretende impulsionar a ação climática e capacitar todas as empresas – grandes e pequenas – para assumirem a responsabilidade pelas suas emissões. "O primeiro passo da jornada Net Zero é reduzir as emissões. Mas agora sabemos que reduzir as emissões autogeradas não será suficiente", refere Christiana Figueres, ex-secretária executiva da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em comunicado. E acrescenta: "Estamos num momento de emergência climática em que precisamos de colocar tudo em cima da mesa. Os créditos de carbono são uma maneira de incentivar novas reduções de emissões, colocando um preço no carbono e causando impacto no presente, enquanto outros esforços climáticos continuam a ser desenvolvidos."





Os projetos de crédito de carbono passam por uma série de verificações independentes. Se passarem no processo de verificação, os projetos podem emitir créditos de carbono que poderão ser vendidos. Os projetos podem ser de conservação florestal, plantação de árvores, parques eólicos, parques solares ou melhores métodos agrícolas.



A plataforma conta já com alguns fornecedores de créditos de carbono, tais como, Climate Impact Partners, Cloverly, Lune, Pachama, Native Energy, Respira International, entre outros.

Um mercado multimilionário

Estima-se que o mercado global voluntário de carbono cresça para os 50 mil milhões de dólares até 2030, à medida que muitas empresas correm para alcançar os seus compromissos de neutralidade carbónica.



No entanto, as empresas nem sempre sabem como construir um portfólio de créditos de carbono – ou mesmo por onde começar, advertem os promotores do marketplace. Além disso, o caminho para a compra de créditos de carbono é complexo e os compradores querem confiar que os projetos de crédito de carbono tenham um impacto positivo.





Para aos especialistas, os créditos de carbono podem desempenhar um papel crítico na estratégia climática de uma empresa. "O aumento dos eventos climáticos extremos mostra que ninguém se livra das mudanças climáticas, por isso, precisamos de soluções climáticas inteligentes agora", disse Suzanne DiBianca, vice-presidente executiva da Salesforce. Assim, acrescenta,"as empresas que pretendam alcançar reduções de emissões a longo prazo podem complementar os seus esforços com créditos de carbono."



Verificar a qualidade de um crédito de carbono pode ser difícil e demorado.O novo marketplace pretende eliminar a incerteza ao agregar e publicar classificações de terceiros, para projetos não bloqueados por paywalls ou registos de contas.