Microsoft assina um dos maiores acordos de remoção de carbono do mundo

A Microsoft fechou um acordo com a Chestnut Carbon, start-up de remoção de carbono baseado na natureza, para adquirir créditos ligados à remoção de dióxido de carbono da atmosfera, naquele que será um dos maiores acordos de remoção de carbono baseado na natureza a nível mundial.





O acordo para 15 anos estipula que a Chestnut forneça à Microsoft potencialmente mais de 3 milhões de toneladas de créditos baseados na natureza a partir do seu projeto de florestação baseado nos EUA, divulga a Reuters. Mais especificamente, inclui a remoção de 362.000 toneladas de carbono na sua primeira fase, e até 2,7 milhões de toneladas nas fases subsequentes.





O acordo parte do esforço do gigante tecnológico para atingir os seus objetivos de sustentabilidade, anunciaram as empresas, mas não foram revelados os valores que a Microsoft iria pagar pelos créditos.





Leia Também Novo marketplace mundial de créditos de carbono arranca em outubro

Ao contrário de outros acordos de compensação que geram créditos através da preservação de árvores, a Chestnut planta novas árvores em terras anteriormente cultivadas ou sob outra utilização, proporcionando um maior benefício ambiental, disse o seu fundador, Ben Dell.





Nos termos do acordo, a Microsoft adquirirá créditos de remoção de carbono por um período de 15 anos da Chestnut a partir de árvores plantadas no Vale Aluvial do Mississippi. Os primeiros créditos serão entregues à Microsoft dentro de três anos, para permitir que as árvores plantadas atinjam a maturidade.





"Estamos entusiasmados por colaborar com a Chestnut e o seu Projeto de Restauração Sustentável para soluções de alta qualidade baseadas na natureza e localizadas nos Estados Unidos", afirmou Brian Marrs, diretor sénior de energia e remoção de carbono da Microsoft.





Leia Também O negócio do mercado de carbono

Segundo a Reuters, a Microsoft vê os programas de remoção de carbono como uma parte fundamental para atingir o seu objetivo de ser negativa em carbono até 2030. Em 2022, a empresa contratou mais de 1,4 milhões de toneladas métricas de remoção de carbono. Estas técnicas de remoção incluem medidas de florestação e soluções tecnológicas como a captação direta de ar.





A Microsoft é o primeiro cliente da Chestnut, que é apoiada pela empresa de capital privado Kimmeridge Energy Management.