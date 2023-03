Primeiro barco movido a amónia deverá estar operacional no final do ano

A Amogy, empresa norte-americana fundada por quatro ex-alunos do MIT para descarbonizar o setor dos transportes, anunciou que vai lançar este ano o primeiro barco do mundo movido a amónia.





Trata-se de um rebocador que a empresa está a reconverter e que fará a sua viagem inaugural numa via navegável interior de Nova Iorque, EUA, no final deste ano.



O anúncio foi feito na CERAWeek, evento mundial de energia que está a decorrer esta semana em Houston, EUA.



Colocar o primeiro rebocador alimentado a amónia na água assinala "um enorme marco" na viagem para a navegação com emissões zero, uma vez que se prevê que a amónia se torne na principal fonte de combustível para os navios de carga gigantes do mundo até 2050, refere a empresa em comunicado.



"Estamos incrivelmente orgulhosos de revelar o primeiro barco movido a amónia no final deste ano, especialmente devido à promessa da amónia como combustível de emissão zero na indústria dos transportes pesados da navegação marítima", disse Seonghoon Woo, CEO da Amogy. "Com demonstrações bem-sucedidas do nosso barco movido a amónia, esperamos apresentar o primeiro navio em 2023, com o objetivo de ser totalmente comercializado em 2024", anunciou o CEO.





A indústria marítima está a trabalhar no sentido de substituir os combustíveis fósseis por alternativas mais limpas. O transporte marítimo internacional foi responsável por cerca de três por cento das emissões globais de dióxido de carbono relacionadas com a energia - uma percentagem que se espera que aumente à medida que mais navios entregam mais mercadorias e que outros setores reduzem a sua quota de emissões globais. A empresa desenvolveu uma tecnologia proprietária que converte a amónia em energia elétrica.





A Yara Clean Ammonia (YCA), um dos maiores produtores mundiais de amónia, irá fornecer amónia verde para a demonstração. "Estamos entusiasmados por fazer parte do projeto do rebocador da Amogy e por fornecer amónia verde como combustível para o primeiro navio do mundo movido a amónia", declarou Magnus Ankarstrand, presidente da YCA, acrescentando que a empresa "planeia lançar a primeira rede mundial de bunkers de amónia sem carbono na Escandinávia, que deverá expandir a capacidade da YCA para produzir e transportar amónia a nível mundial".





Espera-se que a amónia, que não emite CO2 quando utilizada como combustível, se torne num combustível da próxima geração.