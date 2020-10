Prémio Nacional Sustentabilidade 20-30: inscrições até 1 de novembro de 2020

Prémio Negócios Sustentabilidade 20 | 30 tem por objetivos reconhecer, inspirar, promover e divulgar o trabalho e a atuação de empresas e organizações, de norte a sul do país, que se distingam nas diversas áreas relacionadas com a sustentabilidade, dando-lhes visibilidade e destaque. As candidaturas estão abertas até 1 de novembro de 2020.Com um júri independente e do mais alto nível, vamos ajudar Portugal a tornar-se mais sustentável e a valorizar os melhores casos de sustentabilidade no nosso país. Aspiramos a mudar comportamentos e a incentivar formas de viver e trabalhar mais sustentáveis. Junte-se ao clube dos que se distinguem nas diferentes áreas da sustentabilidade: social, ambiental, e económica.O Prémio Negócios Sustentabilidade 20 | 30 cobre três grandes áreas da sustentabilidade: Social, Ambiental e Económica. Os prémios propostos encontram-se estruturados em sete categorias (Igualdade e Diversidade, Bem-estar e cidades sustentáveis, Descarbonização, Economia circular, Digital e IA, Finanças sustentáveis de Comunicação de Sustentabilidade) que terão critérios de elegibilidade estritos e um conjunto de regras para avaliação das candidaturas.As duas categorias especiais, Personalidade e Resiliência e Resposta a Choques Disruptivos não estão sujeitas a candidatura e os vencedores serão nomeados e escolhidos pelos membros do júri.No prémio Personalidade, os membros de júri de cada uma das categorias terão a possibilidade de identificar, votar e eleger, a cada ano, uma Personalidade que se tenha destacado pela sua conduta e atuação em prol da sustentabilidade no âmbito social, ambiental e económico. Esta categoria é da inteira responsabilidade do júri.No prémio Resiliência e Resposta a Choques Disruptivos, serão premiadas organizações que tenham demonstrado uma resiliência extrema ao choque externo provocado pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, bem como iniciativas e contributos de resposta em prol da sociedade. Serão valorizadas iniciativas, serviços ou produtos com elevado impacto em termos de entidades e cidadãos beneficiários.Candidate-se até 1 de novembro de 2020