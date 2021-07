"A ambição de um mundo sem fumo”

“A Tabaqueira tem a ambição de criar um mundo sem fumo, um mundo de alternativas que substituam os cigarros tradicionais e a sustentabilidade tem de ser entendida em toda a cadeia de valor. Na agricultura, por exemplo, temos em Portugal um centro de expertise de agricultura para toda a Europa e África, até ao consumidor sinal”, referiu Marcelo Nico, administrador-geral da Tabaqueira. A sustentabilidade vai do início ao fim do processo. “O nosso objetivo é atingir a neutralidade carbónica em 2030, reduzir em 40% o uso de plásticos em 2025 e ter uma sustentabilidade carbónica em toda a cadeia de valor em 2050.” A sustentabilidade tem de começar por uma análise desapaixonada do impacto dos produtos ou serviços nos consumidores e no ambiente.“Como empresa do tabaco, sabemos que os nossos produtos têm um impacto na saúde, e é por isso que trabalhamos já há 15 anos no desenvolvimento de alternativas sem fumo, que são muito melhores para as pessoas do que o uso da nicotina.” A sustentabilidade também é parte da gestão sénior da companhia, por isso, o Comité de Administração criou um Comité Sustentabilidade e revê os objetivos que se pretendem atingir de maneira periódica.“Os consumidores estão cada vez mais sensíveis e exigentes com as práticas de sustentabilidade. No caso da Tabaqueira, nós temos esta ambição de um mundo sem fumo, onde alternativas sem combustão vão substituir os cigarros tradicionais e é importante dar informação baseada em informação científica. Neste caso, aqui o importante é que os consumidores tenham acesso à informação e depois possam fazer uma escolha.”