A AdvanceCare está a trabalhar em cada um dos pilares da sustentabilidade, ambiental, social e de governação, de forma a garantir um modelo sustentável da sua operação. A sustentabilidade "é um tema de longo prazo e, portanto, temos todos que perceber que não é com pequenas ações de curto prazo que vamos conseguir alcançar os nossos objetivos, temos que trabalhar sobretudo numa visão de longo prazo", refere José Pedro Inácio, CEO da AdvanceCare.





Os principais desafios passam, segundo o CEO, pelas transformações que se têm de fazer nos três eixos da sustentabilidade, ou seja, a nível ambiental, social e de governação (ESG, sigla em inglês). Particularmente, sublinha, nos efeitos que as alterações climáticas têm na natureza e nas populações, no assegurar questões sociais de inclusão e diversidade e também para integrar melhores práticas de governação, não esquecendo incluir os colaboradores em tudo o que a empresa faz.



Porém, para o CEO, a ação neste sentido terá de ser conjunta, para se chegar a bons resultados. "Isto é uma questão de sociedade, não é uma questão da empresa A, da empresa B ou da empresa C. Portanto, temos mesmo que nos unir enquanto sociedade para conseguir alcançar este objetivo grande da sustentabilidade", acrescenta José Pedro Inácio.



Sendo uma empresa "com elevada interação", um dos grandes desafios da AdvanceCare passa precisamente por reduzir a pegada de carbono dessa comunicação massiva. A solução passa muito pela desmaterialização da relação com clientes e prestadores, algo que se iniciou "já há muitos anos". Porém, sublinha o CEO que "há caminho a fazer também com os próprios clientes, portanto na eliminação de tudo o que são as despesas que são enviadas por papel".



Além disso, trabalham também no sentido de impactar na área da mobilidade, porque "quanto menos deslocações houver, menor é a pegada de carbono e, portanto, conseguir ter uma rede de prestadores mais perto das pessoas é chave e é um projeto que temos em curso. Por outro lado, levar também a telemedicina à casa das pessoas, para as pessoas nem terem de se deslocar".





Na componente social, José Pedro Inácio destaca a ação da AdvanceCare na área da diversidade e inclusão, com atenção à questão de equity pay gap, num universo onde 70% são mulheres.



Destaque também para a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida, não só através da preparação das instalações para esse efeito, mas também fomentando práticas como, por exemplo, "formação aos gestores para todos percebermos como temos que trabalhar de forma diferente para incluir essas pessoas e quais as vantagens de ter essa inclusão", refere o CEO.



José Pedro Inácio sublinha também que "os nossos clientes também são eles próprios muito diversos e, portanto, quanto mais tivermos isso dentro de casa, melhor estaremos a responder a tudo isto".



Ao trabalhar na área da saúde, a prevenção é outra das componentes a destacar. "A prevenção é chave. Há um grande desafio ligado à prevenção e às doenças crónicas, que são claramente os fatores principais de morte em Portugal e no mundo. Portanto, há aqui um desafio grande nessa componente mais social". A app AdvanceCare Mais, onde a prevenção da saúde e os comportamentos saudáveis são promovidos através de gamificação, é exemplo de ação neste sentido.



Por fim, na área de governação, são detalhadas práticas e políticas com vista à operação sustentável. "Estando inseridos num grande grupo internacional, obviamente que temos muitas políticas de governação que passam por políticas de código de conduta dos próprios colaboradores, por tudo o que tem a ver com conflitos de interesse, muitas questões de fit and proper, mesmo dos cargos diretivos, questões ligadas com auditoria, etc. As boas práticas de governação das sociedades são chaves para garantir a sustentabilidade", finaliza o responsável.