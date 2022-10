Ambiente é a principal preocupação dos líderes empresariais

Os temas relacionados com o ambiente são atualmente a principal preocupação dos líderes empresariais, tendo ultrapassado pela primeira vez o avanço tecnológico, segundo um novo relatório realizado pela Aliança CEMS, a rede global que reúne 34 universidades e escolas de gestão a nível mundial.





O novo relatório, intitulado "Liderar para o futuro do nosso planeta", baseia-se nas conclusões de um inquérito realizado junto de 4206 profissionais de 75 países. O estudo apurou que 43% dos inquiridos acreditam que o ambiente está entre os seus maiores desafios, com a tecnologia a ocupar um distante segundo lugar (26%). Ambas as questões foram consideradas mais urgentes para as empresas globais do que as mudanças nos centros de poder económico e político mundial (14%), instabilidade política (6%) e pandemias globais (3%).





"Este relatório confirma a tendência dos últimos anos de uma preocupação crescente com as questões ambientais, apelando a todos os líderes das empresas para que sejam dados sinais concretos de mudança de mentalidades e comportamentos", refere Luis Veiga Martins, Chief Sustainability Officer da Nova SBE, membro do CEMS.





O relatório avança com algumas recomendações para os líderes empresariais, nomeadamente que serão necessários "comportamentos completamente novos", que passam pela "definição clara e objetiva de modelos que valorizam a sustentabilidade e penalizam a inação, para evitar uma catástrofe ambiental".





Os líderes também deverão convergir para uma estratégia equilibrada de longo prazo focada nos resultados para as gerações futuras, o que implica "líderes capazes de comunicar, explorar o desconhecido, desafiar o status-quo e sem medo arriscar".





De salientar também que, no novo modelo de gestão, os líderes empresariais terão de envolver os seus stakeholders externos para impulsionar a transformação em toda a cadeia de valor. Um conhecimento profundo dos desafios dos critérios ESG (ambiental, social e governação, sigla em inglês) deve também ser introduzido nos programas de formação das empresas, recomendam os analistas.





"Esperamos que este relatório acrescente informações valiosas sobre como líderes empresariais, educadores e profissionais podem realmente fazer a diferença no que diz respeito ao combate à emergência ambiental", refere Nicole de Fontaines, diretora executiva do CEMS, em comunicado. A responsável acrescenta: "O mundo empresarial tem de desempenhar um papel fundamental e de liderança. Tem capacidades e recursos para impulsionar mudanças positivas. O desafio é como desenvolver, a todos os níveis, líderes corajosos e responsáveis com competências para implementar soluções que salvem o mundo".