Comunicação ganha espaço na agenda dos gestores

Alexandra Abreu Loureiro, head of Brunswick Portugal e júri do prémio nesta categoria, moderou o debate que contou com a participação de Madalena Tomé, CEO da SIBS, e Maria João Rebelo, diretora de Sustentabilidade dos CTT.

A tecnologia é de facto um muito bom impulsionador de sustentabilidade. Madalena Tomé, CEO da SIBS









Quando falamos em comunicação, estamos a falar de três coisas: pessoas, planeta e também dos lucros das empresas. Luís Mergulhão, CEO Media Group Omnicom Portugal e presidente do júri do Prémio Nacional de Sustentabilidade na categoria Comunicação de Sustentabilidade

Temos vindo também a evoluir e a inovar para sermos um ‘player’ nacional a nível dos das soluções digitais para promover, por exemplo, o comércio local. Maria João Rebelo, Diretora de Sustentabilidade dos CTT

"A tecnologia é de facto um muito bom impulsionador de sustentabilidade porque existe para facilitar a vida das empresas, das pessoas e das instituições e também para tornar os processos mais eficientes, libertar mais tempo para o que é importante, mas tem que ser uma tecnologia inclusiva", sublinhou Madalena Tomé, CEO da SIBS, num painel sobre comunicação e sustentabilidade que integrou a Grande Conferência Negócios Sustentabilidade 20|30.Na Cidadela de Cascais, a gestora salientou que "verde, código verde", que foi um claim de campanhas do multibanco, "é a denominação do programa de sustentabilidade da SIBS". "Este programa inclusivo, que foi construído com uma abordagem top-down, tem mais 80 iniciativas e promove a envolvência dos colaboradores, numa primeira instância, dos clientes, dos stakeholders, dos parceiros, numa dinâmica positiva em prol desta sustentabilidade", explicou a gestora.Madalena Cascais Tomé recordou no painel a implementação do processo que permite usar os serviços digitais sem tirar o talão e a plataforma que facilita o acesso das instituições de solidariedade e permite que os pequenos donativos possam ser ativados quando mais se precisa de apoio para dar alguns exemplos do que está a ser feito pela empresa.A história de 500 anos dos CTT é de proximidade e apoio às populações, em que a comunicação tem um papel relevante, considerou Maria João Rebelo, diretora de Sustentabilidade dos Correios no painel de debate. Com cerca de 13 mil colaboradores, "todos os dias temos milhares de pessoas a percorrerem as ruas desde do litoral ao interior, de norte a sul, mas temos vindo também evoluir e a inovar para sermos um player nacional a nível dos das soluções digitais para promover, por exemplo, o comércio local", disse Maria João Rebelo.Esta dimensão faz da sustentabilidade um fator essencial desde logo interno. A responsável dos Correios referiu também que os CTT percorrem 65 milhões de quilómetros todos os anos a nível nacional só com frota própria a que depois acresce o dobro em subcontratação. "Toda a cadeia de valor, incluindo os clientes, fazem cada vez mais pressão por soluções de sustentabilidade, físicas ou digitais. O que requer que os CTT queiram fazer parte dos desafios da comunidade e da sociedade e inovem também na nesta oferta através, por exemplo, da utilização de veículos elétricos", explicou a responsável.Em termos de comunicação Alexandra Abreu Loureiro, partner e head of Portugal do Brunswick Group, que moderou o debate e lembrou que nunca foi tão difícil ser CEO como hoje em dia "em que tem de tomar todas as medidas em todas as frentes e, em assuntos como a comunicação, que há uns anos era uma coisa lateral, e que hoje é o assunto número 1, 2 3 de qualquer CEO"."Quando falamos em comunicação estamos a falar de três coisas: pessoas, planeta e também dos lucros das empresas. Temos de ser muito claros, quando trabalhamos em comunicação, a comunicação das empresas e de marcas destina-se às pessoas, têm em conta o planeta, mas parte de uma base que são as organizações empresariais". Luís Mergulhão, CEO do Media Group Omnicom Portugal e presidente do júri do Prémio Nacional de Sustentabilidade na categoria Comunicação de Sustentabilidade, fez uma exposição sobre o tema antes do arranque do painel de debate.O Ikea, enquanto premiado da edição do ano passado, apresentou o seu case study, "Criámos em 2012 a primeira estratégia de sustentabilidade no Ikea, People & Planet Positive - pessoas positivas, planeta positivo - que estabelece que a direção como a sustentabilidade é integrada", explicou Ana Barbosa sustainability manager do Ikea. A estratégia, detalhou, "foi revista em 2018 com as metas e ambições para 2030, cobrindo todo negócio Ikea, desde o design de produto passando por toda a cadeia de valor até a utilização dos produtos na casa dos nossos clientes e a interação com a comunidade".