Desafios da governação ESG: da inteligência artificial às novas regras europeias

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, abre a sessão com uma intervenção analisando os desafios que a sustentabilidade coloca à humanidade e a necessidade de mudança que temos de fazer na sociedade, na economia e na manutenção e proteção dos ecossistemas e da biodiversidade.





Segue-se um debate sobre "O impacto da Inteligência Artificial nas empresas. Do estado da arte à arte dos desafios" que conta com a participação de Ana Paiva, professora do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico, Carlos Pimenta, encenador e professor na Universidade Lusófona, Fernando Resina da Silva, sócio da VdA, Paulo Dimas, vice-presidente de Inovação da Unbabel, e Rui Lopes, CEO da AgentifAI. O painel é moderado pela jornalista colaboradora do Jornal de Negócios, Sónia Santos Dias.





Marcos Perestrello, pelo PS, e Pedro Reis, pelo PSD, debatem as políticas públicas para a sustentabilidade, num frente a frente moderado por Helena Garrido, jornalista e curadora da iniciativa Negocios Sustentabilidade 20|30.





O segundo painel de debate é sobre as PME e as novas regras europeias de sustentabilidade e conta com a participação de Amândio Santos, presidente da Portugal Foods, Cristina Câmara, diretora de Sustentabilidade da APED, José Eduardo Martins, sócio da Abreu Advogados, Miguel Araújo, diretor-geral da Mobinov, e Nuno Bettencourt, partner de Audit & Assurance na Deloitte Portugal. O debate conta com a moderação do jornalista do Jornal de Negócios, Hugo Neutel.





Para finalizar, Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, conversa com João Moreira Rato, presidente do Instituto Português de Corporate Governance, sobre os desafios da governação nas empresas e no setor público.