FT aponta EDP Renováveis, Jerónimo Martins, CGD e BCP como "líderes do clima"

Há quatro empresas portuguesas - EDP Renováveis, Jerónimo Martins, Caixa Geral Depósitos e Millenium BCP - que surgem destacadas no ranking "Líderes Europeus do Clima 2021", elaborado pelo Financial Times.

A EDP Renováveis ocupa o quarto lugar do ranking, sendo que as empresas aparecem organizadas segundo a redução de emissões em termos homólogos, alinhada com o crescimento das receitas, no período entre 2014 e 2019. No caso desta empresa de energias limpas, a percentagem é de 44%.

Da lista também consta a Jerónimo Martins, cuja redução de emissões alinhada com as receitas se situa nos 10,8%, a Caixa Geral de Depósitos, que está nos 8,5%, e finalmente o Millenium BCP, com 5,5%.

Esta distinção foi desenvolvida pelo jornal britânico e pela Statista - uma empresa alemã especializada em estudos de mercado e de consumidores – que destaca as empresas europeias que mais progressos fizeram na redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE).

Um total de 300 empresas foram selecionadas para este ranking, depois de considerado um universo de 4.000 empresas comprometidas na redução da emissão de gases com efeito de estufa.