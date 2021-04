Guterres e Ribeiro Telles distinguidos no Prémio Nacional de Sustentabilidade

Já são conhecidos os vencedores do Prémio Nacional de Sustentabilidade. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, e Gonçalo Ribeiro Telles, arquiteto paisagista com uma carreira inteiramente dedicada à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, foram os grandes distinguidos pelo júri do maior prémio em Portugal dedicado à sustentabilidade com o Prémio de Personalidade do Ano, tendo este ano o júri decidido atribuir a duas individualidades, sendo que o arquiteto Ribeiro Telles recebe o prémio a título póstumo. Esta iniciativa promovida pelo Jornal de Negócios tem a Deloitte como knowledge partner e o Alto Patrocínio do Presidente da República e o apoio do Ministério do Ambiente e da Transição Energética, conta também com um júri com cerca de 40 dos maiores especialistas em Portugal nas diferentes vertentes relacionadas com a sustentabilidade.Na cerimónia transmitida ontem no site do Jornal de Negócios, João Castello Branco, presidente do júri na categoria de Economia Circular, realçou as principais qualidades, no seu papel no combate às alterações climáticas, erradicação da pobreza e pela coragem de colocar todos os temas da sustentabilidade na agenda dos grandes líderes mundiais. Por impedimento de agenda, o prémio foi recebido pelo embaixador José de Freitas Ferraz. Relativamente a Gonçalo Ribeiro Telles, o prémio foi entregue ao filho, o embaixador Francisco Ribeiro Telles, por Miguel Castro Neto, presidente do júri na categoria de Bem-Estar e Cidades Sustentáveis.O Prémio Nacional de Sustentabilidade contou ainda com um prémio especial de nomeação de júri dedicado à Resiliência e Resposta a Choques Disruptivos, o qual foi entregue por Clara Raposo, presidente do júri na categoria de Finanças Sustentáveis, a todos os profissionais de Saúde.