José de Pina: “Criar bases que possam ser partilhadas com outras empresas”

O CEO da Altri integra o Conselho Estratégico do Prémio Nacional de Sustentabilidade do Jornal de Negócios e fala do que ambiciona e do que quer ser no futuro como empresa alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.