Luís Mergulhão: “A comunicação de sustentabilidade tem que ter o primado da verdade”

A sustentabilidade concentra atualmente a atenção das pessoas e os esforços das empresas para se ajustarem aos novos critérios de exigência rumo a um mundo mais verde. Nesta transformação hercúlea, a comunicação assume um lugar primordial para fazer passar a mensagem certa do que a empresa está a fazer e para onde quer ir. E nesta comunicação o valor primordial é a verdade, refere Luís Mergulhão, CEO da Omnicom Media Group Portugal e presidente do júri da categoria Comunicação de Sustentabilidade do Prémio Nacional de Sustentabilidade do Jornal de Negócios. "O essencial é comunicar a verdade, ou, seja qualquer comunicação hoje, mais do que ter o primado da criatividade, que é importante, tem que ter o primado da verdade. E a verdade na questão da sustentabilidade é crucial, tem a ver com as pessoas, tem a ver com o planeta, mas tem a ver principalmente com o compromisso de cada empresa para contribuir para a sustentabilidade a todos os níveis, desde os seus colaboradores até nas relações com os seus clientes, com os seus fornecedores e mesmo com a sociedade onde se insere", refere.



Neste sentido, Luís Mergulhão considera também que "as empresas em Portugal estão a fazer um esforço sério para comunicar sustentabilidade". Porém, adverte, "se não existir um plano bem claro associado à sustentabilidade com projetos muitos concretos que possam ser escrutinados pelas pessoas, pela sociedade e que possam ser acompanhados no seu desenvolvimento, pura e simplesmente, podem falar muito de sustentabilidade, mas é apenas uma mensagem que passam, não passam verdadeiramente o seu propósito. Ou seja, as pessoas vão esquecer".





As métricas são uma boa forma de medir o sucesso de campanhas de comunicação. Mas também aqui é a verdade que ressalta: "A métrica mais importante estará sempre naquilo que é a perceção e a confiança que as pessoas têm na marca e essa confiança vai depender muito de se aquilo que se diz é verdade ou não", sublinha.



Luís Mergulhão destaca ainda o papel que iniciativas como o do Prémio Nacional de Sustentabilidade têm na sociedade: "São elementos cruciais porque são momentos síntese anuais. Os prémios deste ano vão ser diferentes dos do ano passado e o que será feito no próximo ano será muito mais avançado e detalhado porque a sociedade avançou. Mais importante do que o prémio em si é o processo interno que, de alguma maneira, disciplina e regulariza este tema como algo que está interiorizado em toda a companhia, em cada uma das marcas, em cada uma das empresas. Por isso, eu fico sempre muito contente que haja um número muito grande de candidaturas".