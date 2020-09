Nova edição do Blue Bio Value começa amanhã com participação recorde

O programa Blue Bio Value inicia amanhã, dia 29 de setembro, a terceira edição da aceleração de "startups" ligadas à bioeconomia azul, com 15 projetos de oito nacionalidades, num ano que bateu recordes em termos de participação.



Esta iniciativa da Fundação Oceano Azul e da Fundação Calouste Gulbenkian recebeu este ano 120 candidaturas, o número mais elevado desde o seu lançamento em 2018.





No total são 120 projetos oriundos de mais de 30 países, "o que demonstra a crescente relevância deste projeto e um maior dinamismo do setor, tanto em Portugal como a nível internacional", pode ler-se no comunicado enviado.O programa terá a duração de oito semanas e vai decorrer integralmente online devido à pandemia.A edição deste ano do Blue Bio Value conta com a participação de 10 projetos internacionais e 5 projetos portugueses entre as candidaturas selecionados, e culmina no dia 30 de outubro, com o "pitch" final das startups participantes, num evento transmitido online.